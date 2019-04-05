Ребенку потребовалась помощь психотерапевта после участия в квесте

Восьмилетнему ребенку из Нижнего Новгорода после посещения квеста «Тень маньяка» понадобилась помощь врачей.

Мама мальчика обратилась в прокуратуру, заявив, что ее сын после участия в квесте не мог уснуть две ночи, поэтому семье пришлось обратиться к психотерапевту, сообщает РИА «Новости».

После обращения ведомство начало проверку деятельности индивидуального предпринимателя, занимавшегося организацией мероприятия, и нашла нарушения.

«Проверкой установлены нарушения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Виновный привлечен к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 60 суток», – прокомментировали в прокуратуре.

Этот случай претензий родителей к организаторам квестов далеко не первый. Ранее в Москве началась проверка после того, как несколько подростков получили ссадины и ушибы. А весной прошлого года школьница в Красноярске во время игры получила сотрясение мозга.