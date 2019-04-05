В Чечне назвали главное достижение Кадырова на посту главы республики

Главным достижением главы Чечни Рамзана Кадырова за 12 лет его работы является полная победа над терроризмом, заявила пресс-служба главы и правительства региона.

В сообщении указывается, что «главными задачами Кадырова было уничтожение терроризма в регионе, обеспечение жильем и работой населения», и на данный момент «Чеченская республика является единственным регионом мира, где полностью побежден терроризм», передает РИА «Новости».

Указывается, что это «одно из главных достижений главы Чечни».

За 12 лет Кадырову удалось снизить безработицу с 70% до 8,3%, восстановлены и построены жилые дома не только в Грозном, но практически в каждом населенном пункте республики.

Кроме того, в данный момент в Чечне реализуются около 500 инвестиционных проектов на сумму свыше 250 млрд рублей, которые позволят создать свыше 20 тыс. новых рабочих мест.

Также «инвестиции в основной капитал выросли почти в 2 раза и составили 40,8 млрд рублей». За счет инвестиций были построены «Грозный-Сити», «Гудермес-Сити», «Аргун-Сити», ТРЦ «Гранд-Парк». Идут работы в Шали, Ведучи, «Кезеной-Ам», «Грозненское море».

Власти констатируют, что «Чеченская республика практически стала центром Северного Кавказа по проведению многих региональных, всероссийских и международных мероприятий самого высокого уровня».

Глава Чечни Рамзан Кадыров 5 апреля 2007 года впервые официально занял пост главы республики.

Напомним, в марте Кадыров стал «Героем ислама» и кавалером ордена «Звезда Иерусалима».