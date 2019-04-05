Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии и свои состоявшиеся и предстоящие международные контакты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе совещания затрагивалась ситуация в Сирии, в том числе с учетом состоявшихся в четверг переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху», – сказал он, передает РИА «Новости».

Также состоялся обмен мнениями в рамках подготовки к запланированным на следующей неделе Совету сотрудничества высшего уровня России и Турции, Международному арктическому форуму в Санкт-Петербурге и международным контактам на полях этого мероприятия.

По словам пресс-секретаря, «на повестке дня совещания были также текущие вопросы социально-экономического развития России».

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.