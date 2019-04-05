Установлены причины аварии в Тушинском тоннеле Москвы

Причиной затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы стали грубые ошибки во время проектирования, а также применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил руководитель «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин.

«Ространснадзор очень серьезно разбирался с причиной аварии. Было выявлено, что при проектировании и строительстве были допущены грубейшие ошибки», – рассказал Елянюшкин, передает РИА «Новости».

Так, по его словам, вместо засыпки специальной песчаной смесью, которая должна была осуществлять сдерживание поступающей воды, межгрунтовое пространство было просто засыпано строительным мусором. Суглинистый замок из специальной пластичной глины был также выполнен с нарушением технологий.

Он уточнил, что такой проект заключения был получен 2 апреля. С этого же числа в тоннеле началось возобновление строительно-монтажных работ.

Руководство «Канала им. Москвы» добавило, что ремонт участка между шлюзами №7 и №8 в районе Тушинского туннеля планируют завершить в июне 2019 года, передает ТАСС.

Днем 10 января движение транспорта в тоннеле под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе закрыли из-за подмыва грунта. При этом на внешней стороне насыпи канала возле шлюза №8 образовался провал грунта площадью 50 квадратных метров и глубиной пять метров. Пострадавших не было, но движение парализовало на восемь часов.