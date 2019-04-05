Российскую оперную певицу первой в истории удостоили ордена святого Сильвестра

Российская оперная певица Светлана Касьян удостоена папой Римским Франциском рыцарского ордена святого Сильвестра; она стала первой оперной певицей – кавалером («дамой») ордена за всю историю Ватикана.

Касьян заявила, что это событие накладывает на нее «особую ответственность», передает РИА «Новости».

«Мой талант является не моим, а принадлежит Богу, мое искусство – не дань тщеславию, а служение Богу и людям. Моя цель – показывать миру божественную красоту, указывать, что Бог живет в красоте. Чем красивее мы делаем мир, тем ближе становимся к нему», – сказала певица.

По словам мужа Касьян, исполнительного директора фонда святителя Григория Богослова Леонида Севастьянова, ношение ордена накладывает на его кавалера особую ответственность.

«Теперь она должна быть «свидетелем добродетели», примером для подражания, своего рода «агентом влияния» христианского мира, носителем высоких моральных ценностей. С этого момента она не может быть просто «коммерческим певцом», – отметил он.

Севастьянов также отметил, что вручение ордена святого Сильвестра Светлане Касьян – православной христианке – не должно вызвать каких-либо нареканий со стороны Русской православной церкви.

«Этот орден папа вручает не как религиозный деятель, а как глава государства Ватикан, как светский монарх», – подчеркнул он.

Касьян получила известность после исполнения оперы Джакомо Пуччини «Тоска». Папа Франциск несколько раз удостаивал ее аудиенций после выступлений в Италии.

Папский рыцарский Орден святого Сильвестра – государственная награда Ватикана. Он предназначен для награждения мирян, имеющих заслуги перед католической церковью и Святым престолом.

Награждение производится, в основном, за профессиональные заслуги, прежде всего в области науки, литературы, искусства, орденом могут награждаться как католики, так и представители других конфессий.

В разное время орденом были награждены духовный лидер мусульман–исмаилитов принц Ага Хан IV, старший сын последнего австрийского императора Карла I эрцгерцог Отто фон Габсбург и премьер министр Мальты Джорджио Борг Оливье.