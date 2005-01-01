Песков объяснил «изыскания» Росстата про нехватку у россиян денег на обувь

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь и сочли их скорее академическими, чем прикладными.

«Да, мы ознакомились с теми разъяснениями, которые Росстат предоставил. Собственно, были и раньше такие изыскания и что это вместе с Высшей школой экономики», – сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с разъяснениями Росстата и знает ли об этом глава государства Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что «по-прежнему затрудняется» в понимании критериев, «по которым проводятся эти научные или социологические изыскания». «Почему речь идет именно об обуви я также не могу понять, видимо, это какой-то такой параметр, по всей видимости, говорящий, и чем-то это объясняется», – отметил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».

Он предположил, что эти исследования следует рассматривать с прикладной точки зрения, поскольку «они больше носят академический характер».

«Путину, безусловно, об этих изысканиях было доложено», – добавил Песков.

Ранее Росстат опубликовал итоги комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год. Из него следует, что треть российских семей не имеют денег на приобретение обуви по сезону: 35,4% указали на то, что не имеют возможности «покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон)».