Магаданская область получила новые школьные автобусы

В Ольском, Хасынском и Сусуманском городских округах Магаданской области в рейсы отправились новые школьные автобусы; транспорт приобретен в рамках госпрограммы по замене устаревшего парка школьных автобусов, которая была запущена по инициативе президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства Колымы.

Автобусы дополнительно укомплектованы, а потому подходят для эксплуатации в сложных климатических условиях Магаданской области и обеспечивают высокую безопасность детей, передает ИА REGNUM.

Модели новых транспортных средств – КАВЗ 4238–45, ПАЗ 320 608–110–70 и ГA3–A66R33. Кресла в них оборудованы трехточечными ремнями безопасности, а сами автобусы – системами громкой связи и наружного оповещения.

Кроме того, все модели оснащены окнами с двойным остеклением, дополнительными штатными приборами отопления, а стенки и потолки салонов проложены толстым утеплителем.

Водительские кабины оборудованы системами ГЛОНАСС, проблесковыми маячками и тахографами, которые следят за скоростью движения и усталостью водителей.

Губернатор региона Сергей Носов поздравил «учителей, родителей, руководителей образовательных учреждений» и округа, получившие новые автобусы.

«Спасибо за это правительству России, которое оказывает системную поддержку Магаданской области. Я уверен, что для наших детей и нашего образования это хорошая помощь. Это не последние автобусы в этом году. Мы рассчитываем получить и распределить дополнительные автомобили к юбилею города Магадана, чтобы в летний сезон оздоровительных кампаний для детей были созданы комфортные условия», – добавил он.

В правительстве региона обратили внимание, что каждый день на учебу ездят 1 тыс. 470 колымчан, которых перевозят 19 автобусов.