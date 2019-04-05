Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.04 мск пятницы опустился на 10 копеек – до 65,38 рубля, курс евро снизился на 6 копеек – до 73,43 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 69,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».