Стало известно о проблемах с навигацией по каналу им. Москвы

Навигация на участке канала имени Москвы, где зимой произошло подтопление Тушинского тоннеля, не будет открыта в сроки.

До 24 апреля, как изначально планировалось, аварийный участок канала им. Москвы просто не успеют подготовить. В Мминистерстве транспорта обсуждают возможность открытия этого участка к 1 июня, пишет «Коммерсант».

Последствия инцидента оценивают, как «возможную катастрофу». В частности, возможные потери судоходных компаний могут составить 2 млрд рублей.

До начала лета планируется ограничить судоходство, чтобы компании, работающие в этой сфере, не попали под штрафы по уже заключенным договорам на перевозку.

Президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин заявил, что потери грузопотока будут исчисляться в 2 млн тонн, а пассажиропотока – в 71 500 человек.

Значительные потери могут понести компании, которые перевозят туристов в центральной части Москвы. В отрасли говорят, что около 30 прогулочных судов, которые зимовали в Химкинском водохранилище и в Тверской области, из-за аварийного участка канала им. Москвы не смогут попасть в центр столицы.

По словам президента Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александра Зайцева, сильнее других могут пострадать «Порт Коломна», «Промышленный порт» в Ярославле и «Южный порт».

Ранее были названы причины затопления Тушинского тоннеля.

10 января в ходе обвала грунта образовалась промоина, через которую хлынул поток воды и глины на проезжую часть тоннеля. Пострадавших не было, но движение парализовало на восемь часов.