Нефть подешевела после достижения отметки в 70 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вниз под действием коррекционных настроений после достижения в четверг психологически важной отметки в 70 долларов за баррель впервые с 12 ноября 2018 года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,22%, составив 69,25 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,03% – до 62,08 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти марки Brent в четверг вечером поднялась выше 70 долларов за баррель, достигнув максимума с 12 ноября 2018 года.