ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Кристалл»

Банк России приказом от 4 апреля отозвал лицензии на осуществление страхования у страхового акционерного общества «Кристалл».

По данным регулятора, такое решение было принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, из-за которых ЦБ приостанавливал действие лицензий страховщика в середине марта.

В частности, по данным ЦБ, среди нарушений было несоблюдение страховой организацией требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно сайту страховой компании, офис САО «Кристалл» находится в Москве. Представительство компании есть в Краснодаре.