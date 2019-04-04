Спутники OneWeb успешно выведены на орбиту

Все четыре спутника связи британской компании OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» российской ракеты-носителя «Союз-СТ», достигнув переходной орбиты, сообщил Центр управлением полета Гвианского космического центра.

После отделения от разгонного блока спутники развернули свои солнечные батареи и передали на Землю контрольные сигналы, свидетельствующие о штатной работе аппаратуры. Теперь аппаратам предстоит самостоятельно подняться до рабочей орбиты, передает ТАСС.

В четверг вечером российская ракета-носитель «Союз-СТ» с четырьмя спутниками британской компании OneWeb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Напомним, первые шесть спутников OneWeb российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» вывела на орбиту в конце февраля.

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