Помпео приписал России «мечты об империализме» из-за поддержки Венесуэлы и Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео после заседания совета глав МИД стран НАТО приписал России «мечты об империализме» из-за поддержки законных правительств Венесуэлы и Сирии.

Помпео приписал Москве «темные мечты об империализме», обвинив Россию во вмешательстве в дела других стран, в том числе Сирии и Венесуэлы, несмотря на то, что российские военные находятся на территории этих стран по приглашению законных правительств или в соответствии с заключенными ранее соглашениями, передает ТАСС.

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По словам госсекретаря США, главы МИД входящих в НАТО стран в ходе заседания в Вашингтоне договорились «улучшать свою защиту от гибридной войны и разрабатывать новые стратегии для ее сдерживания, а также выявлять своевременные эффективные меры реагирования».

Накануне Помпео объявил о начале борьбы с российским влиянием в Западном полушарии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров не исключил, что США могут начать военную агрессию в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

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