Прилепин подсказал Зеленскому способ «разрулить» ситуацию с Донбассом

Писатель Захар Прилепин поделился мнением на тему того, как кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может «разрулить» ситуацию с Донбассом, если выиграет президентские выборы.

Прилепин выразил мнение, что президентское кресло на Украине в итоге займет Зеленский.

При этом писатель считает, что Зеленский намеренно называет Крым украинским, чтобы его не причислили к «лику национальных предателей».

Прилепин также считает, что Зеленский намеренно заигрывает с самой радикальной частью своего электората, когда обещает «вернуть» эти территории. «Пока он это говорит, а как станет президентом, будет договариваться на всех уровнях, чтобы разрулить ситуацию с Донбассом», – сказал Прилепин.

По словам писателя, для этого «нужно сажать» лидеров украинских радикальных группировок. «Тогда у него руки будут развязаны, он сможет провести референдум, на котором все проголосуют за самостоятельную жизнь Донбасса», – отметил писатель.

«Он [Зеленский] прекрасно понимает, что две третьих украинцев за примирение», – заявил Прилепин в интервью «Комсомольской правде». Писатель уверен, что на Украине люди согласны отдать Донбасс в обмен на улучшение экономической ситуации.

Прилепин посоветовал Зеленскому «попридержать язык», потому что в будущем придется договариваться с Россией и «объясняться перед своими».

По мнению писателя, в Киеве могут сколько угодно говорить, что жители самопровозглашенных республик сидят в «оккупации» и ждут прихода украинских военных, однако при любом прозрачном голосовании Донбасс выберет отделение.

Ранее Зеленский рассказал об отношении к воссоединению Крыма с Россией.

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