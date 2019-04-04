Руководство «Спартака» оценило клуб в миллиард евро

Московский ФК «Спартак» стоит более 1 млрд евро, заявил член совета директоров клуба Андрей Федун.

За «Спартак» вместе с его инфраструктурой, игроками, тренерами и сотрудниками, а также правами на бренд нужно будет заплатить 1,1-1,2 млрд евро, сказал Федун в интервью «Спорт-Экспресс».

Член совета диреткоров клуба при этом подчеркнул, что при любая продажа непременно оборачивается торгами, поэтому стоимость «Спартака» в процессе сделки может измениться.

«Многое зависит от стечения обстоятельств, срочности сделки. Может или не может нынешний владелец продолжать содержать клубу. Но то, что при нормальном раскладе, при том интересе, при той базе, которая существует, «Спартак» действительно стоит не меньше миллиарда – это факт. Однозначно», – сказал он.

В прошлом году сообщалось о намерении чешского бизнесмена Петра Келлнера приобрести пакет акций английского футбольного клуба «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича.