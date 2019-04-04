Цена нефти Brent преодолела психологическую отметку

Стоимость нефти марки Brent в четверг вечером выросла выше 70 долларов за баррель, достигнув максимума с 12 ноября 2018 года, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.51 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,02%, до 70,02 доллара за баррель. Нефть марки WTI выросла на 0,43% до 62,73 доллара, передает РИА «Новости».

Утром в четверг нефть дешевела на данных о росте запасов сырья в США.