Московская школа отсудила у поставщика еды 1,5 млн рублей

Школа номер 760 выиграла иск к компании «Московский школьник» на 1,5 млн рублей за поставки некачественного питания.

Суд постановил, что компания нарушала технологию приготовления блюд, не соблюдала сроки годности и санитарные нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Москвы.

Также выяснилось, что ингредиенты перемешивали руками, в готовые напитки добавлялась водопроводная вода, а персонал не использовали перчатки, специальную санитарную одежду и головные уборы.

К тому же работники «Московского школьника» ели хлеб и пили молоко, предназначенные для детей, а из остатков готовили сухари.

Сотрудники не следили и за условиями хранения продуктов. Так, некоторые напитки, температура которых при подаче должна быть не выше 14 градусов, были нагреты до 30-40 градусов.

Сейчас в суде находятся еще два аналогичных иска к «Московскому школьнику» – от школ №1210 и №1554 – на общую сумму около 2,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать специальный государственный орган, который будет контролировать качество питания учащихся – Школпитнадзор.