В Грузии предложили формат «Тбилиси-НАТО-Москва»

Власти Грузии должны осознать, что ее не принимают в НАТО, и искать новый формат диалога с Россией, заявила вице-спикер парламента Грузии от оппозиционного «Альянса патриотов» Ирма Инашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В своем выступлении на сессии она сказала, что «нас, к сожалению, не принимает НАТО, которое готово к партнерству, но не открывает нам дверь, и пора это понять и не играть с ожиданиями людей».

По ее словам, вполне возможна новая война Грузии с Россией.

«Если это наша власть понимает, но при этом размахивает красным платком перед Россией, то это очень плохо. Мы эту войну не выиграем», – сказала Ирма Инашвили.

«Надо выйти из комплексов. Разговор о прямом диалоге (с Россией) и примирении с абхазами и осетинами – это не предательство. Нужны новые форматы, например, «Грузия-НАТО-Россия», – сказала вице-спикер, которая призвала освобождаться от идеологии, навязываемой экс-президентом Михаилом Саакашвили и его сторонниками.

«Нужно работать мудро, чтобы избежать новой войны с Россией. Нужна мирная политика», – заявила зампред парламента Грузии.