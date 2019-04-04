Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил завод снегоуборочной техники, где поручил разработать план развития коммунальной отрасли.

«В Санкт-Петербурге уже начали готовиться к будущей зиме. Главная задача – увеличить парк снегоуборочной техники. Врио губернатора поручил разработать детальный план развития коммунальной отрасли», – сообщается в группе «Вестник Петербурга» в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что в этом году закупят 471 единицу техники, а к 2022 году нарастить ее количество до 3,5 тыс. – такое количество необходимо городу.

В вопросе, почему технику не закупали раньше, разбираются правоохранительные органы.

Отметим, что в феврале Беглов отправил в отставку несколько глав районов по итогам совещания по уборке снега в городе.