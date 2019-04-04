МИД России отказался отвечать на «телефонные протесты» японских дипломатов

В Министерстве внутренних дел России заявили об отказе принимать «телефонные протесты» японских коллег по поводу мероприятий в южной части Курильских островов.

«Вынуждены указать коллегам, что в дальнейшем нашими дипломатами не будут приниматься подобные «телефонные протесты» как противоречащие общепринятым форматам дипломатического общения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Телефонные звонки поступили в российский МИД от дипломатов среднего звена и были представлены как официальные протесты в медиа-пространстве японской стороной, поясняют в МИДе. Сообщается, что последний подобный «демарш» произошел 2 апреля, при этом японцы были заблаговременно уведомлены о военных учениях в акватории Курил.

В марте правительство Японии по дипломатическим каналам заявило России о своем неудовольствии в связи с военными учениями, начавшимися на южной части Курильского архипелага.

Осенью прошлого года МИД России ответил Японии, что решительно отвергает демарши из-за действий российских войск на южных Курильских островах.