Путин исполнил мечту студента МАИ увидеть пуск ракеты с Байконура

Президент России Владимир Путин помог юному авиаконструктору и участнику форума «ПроеКТОриЯ» Сергею Горобцу слетать на Байконур, чтобы увидеть пуск ракеты.

В 2017 году в ходе открытого урока «Россия, устремленная в будущее», который проводил Владимир Путин, 11-классник Сергей Горобец из Калининградской области рассказал президенту об идее создания нового двигателя для гражданской авиации. Президент инициативу поддержал, после чего Госкорпорация Ростех подарила юноше полет на авиалайнере МС-21. А позже на форуме «ПроеКТОрия» первокурсник МАИ Сергей Горобец получил сертификат на стажировку от исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

«Ростех отправил меня на открытый урок с президентом России, во время которого у нас был небольшой личный разговор на 7 минут, где я его попросил о поездке на Байконур. Он сказал, что без проблем. Потом, признаю, что совершил немного наглый поступок, я написал письмо в администрацию президента, мол, Владимир Владимирович, добрый день, я такой-то, у нас с вами был разговор, фото прилагается, так все-таки получится поехать или нет? Если нет, то будем работать сами, чтобы заработать на такую поездку. И вот, я здесь», – сказал Горобец РИА «Новости».

Он сообщил, что побывал уже на двух экскурсиях по космодрому. «Сегодня был старт, это невероятные впечатления, ракета взлетает, чистое небо, рокот двигателей», – рассказал юноша.

Сергею Горобец также отметил, что был бы не против слетать и на Восточный: «Если будет запуск с Восточного, я тоже не против съездить, меня расстояния не пугают».

В 2018 году Сергей Горобец посетил форум «ПроеКТОриЯ» уже как эксперт Госкорпорации Ростех, где помогал участникам решать инженерную задачу по разработке элементов крыла для новейшего цельнокомпозитного самолета Ростеха Т-500.