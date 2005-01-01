Абдрашитов о Данелии: Мы продолжаем сиротеть

«Он был как никто принят отечественным зрителем», – заявил газете ВЗГЛЯД народный артист, кинорежиссер Вадим Абдрашитов, комментируя смерть Георгия Данелии.

«Ушел выдающийся мастер, мэтр отечественного кино; мы продолжаем сиротеть, и это ужасно. Очень трудно найти слова, кроме слов благодарности за то, что он был, и за все его картины. Хотелось бы поблагодарить его от имени простого зрителя, коллеги и товарища по цеху», – сказал Абдрашитов.

По словам режиссера, Георгий Данелия был абсолютно жизнерадостным и абсолютно лиричным человеком.

«Тем самым он был близок любому зрителю и тем самым завоевал себе славу, но не славу скандалов, а настоящую славу выдающегося художника. Он был, может быть, как никто принят отчественным зрителем, был как никто принят жизнью, а значит, в этой жизни он останется. И слава Богу», – заметил Абдрашитов.

Напомним, советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия ушел из жизни в возрасте 88 лет. Незадолго до смерти режиссера его супруга Галина Юркова-Данелия сообщала, что ее муж, госпитализированный в феврале, чувствует себя гораздо лучше.