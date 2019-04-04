Грузия соболезнует в связи с кончиной Георгия Данелии

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной режиссера Георгия Данелии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Любовь к киношедеврам Георгия Данелии объединяет все поколения, это мог сделать только большой мастер», - сказано в заявлении премьер-министра.

Пользователи социальных сетей в Грузии скорбят в связи с кончиной Георгия Данелии, называя его «подлинным гением» и «прекрасным человеком».

О смерти Данелии стало известно ранее в четверг. Режиссер боролся с продолжительной болезнью, а последний месяц провел в больнице.