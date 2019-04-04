Захарова отказалась называть украинцев братским народом

Официальный представитель МИДа Мария Захарова призналась, что она лично не ощущает украинцев братским народ, несмотря на общую с Россией историю.

«Я вот, например, сама, как индивид, не чувствую какую-то, так сказать, сопряженность в братском отношении с народом Украины. Я говорю о своем, внутреннем ощущении. Оценки, которые даются братскому народу... ну, не знаю, старшее поколение, может быть, и чувствует. Я вот, например, уже все-таки принадлежу к другому народу. У нас есть общая история, но ощущений я не разделяю», – передает ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что нынешняя ситуация на Украине в историческом контексте сложная и драматическая. Также Захарова прокомментировала предстоящий второй тур выборов президента Украины.

«Это украинские граждане выбирают себе президента, и профессия здесь ни при чем», – заметила она.

Она напомнила о том, как проходили выборы в 2014 году.

«Главное – это консолидация общества. Вспомните выборы 2014 года. Сегодня все спрашивали - признаете или нет? Ну, во-первых, они должны состояться... Все, включая и Россию на протяжении нескольких лет, мне кажется, только и давали кредит Киеву на построение собственной государственности. В 2014 году на выборах побеждает Порошенко – там же не то, чтобы о нарушениях надо было говорить или можно было говорить, там надо было просто отвернуться в другую сторону и сказать: все – выбрали?» – сказала она.

Она добавила, что все забыли, с какими формулировками Россия признала эти выборы.

«Вопрос был о том, что это шанс, кредит, который дается Украине как государству, с учетом всех формулировок о братском народе», – добавила она.

Напомним, в Кремле неоднократно называли народы России и Украины братскими.