Отказ от поставок F-35 Турции ударит по всей программе создания самолета

Исключение Турции из числа участников программы создания самолета F-35 может стать причиной замедления выпуска 75 истребителей, заявил представитель Пентагона, вице-адмирала Маттиаса Уинтера на слушаниях в подкомитете комитета палаты представителей по делам вооруженных сил.

«По оценкам, исключение Турции будет иметь последствия для производства от 50 до 75 самолетов в течение двух лет», – передает слова Уинтера ТАСС.

Уинтер курирует программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

По его словам, Турция производит 6-7% узлов для F-35, в том числе элементы фюзеляжа, шасси и оборудования кабины пилотов. Если эти компоненты не будут поставляться, то последствия для производства самолетов «станут ощутимыми в течение 45-90 суток», сказал он. По словам Уинтера, пока «задержек с поставками нет».

Ранее стало известно, что США приостановили поставку в Турцию оборудования, связанного с производством истребителем F-35. После этого в Пентагоне выразили уверенность, что Анкара откажется от поставок российских С-400.