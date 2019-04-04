Названа причина взрыва на оборонном заводе в Дзержинске

Причиной взрыва и пожара на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области стало нарушение правил безопасности при производстве, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Предварительная причина взрыва – нарушение безопасности при производстве опасных работ», – передает РИА «Новости» его слова.

В Ростехе, в который входит завод «Кристалл», подтвердили произошедшее.

«Заводские службы сработали профессионально: сразу после возгорания люди были эвакуированы, в момент последующего взрыва в здании уже никого не было, жертв нет – это главное. Возгорание произошло при разгрузке материалов, применяемых в производстве. В настоящий момент на месте работают экстренные службы, идет заливка здания», – отметил представитель госкорпорации.

Telegram-канала Mash приводит другую версию произошедшего: подожгли алюминиевую пудру, которую используют при изготовлении авиационных изделий. Она хлопнула и начался пожар. Огонь распространился после того, как горящая пудра разлетелась по траве.

Позже в приемной «Кристалла» сообщили, что пожар на предприятии потушен.

«Жертв и пострадавших нет», – сообщили на заводе.

Ранее стало известно о взрыве на предприятии «Кристалл» в Дзержинске.

ГосНИИ «Кристалл» – предприятие оборонно-промышленного комплекса. Занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, а также технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.