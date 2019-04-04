Водитель в Москве сбил ребенка и скрылся

Автомобиль сбил восьмилетнего ребенка во дворе на юго-востоке Москвы, после чего скрылся с места происшествия.

«В 17.00 на придомовой территории у дома 17 на Новомарьинской улице автомобиль совершил наезд на восьмилетнего ребенка и скрылся с места происшествия», – заявили в пресс-службе столичного управления ГИБДД РИА «Новости».

Сообщается, что после происшествия ребенка забрала скорая, а сотрудники полиции начали оперативно-розыскные мероприятия.

В феврале 10-летнюю девочку насмерть сбили не пешеходном переходе в Сочи.