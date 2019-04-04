Путин и Нетаньяху подробно обговорили урегулирование сирийского кризиса

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили в Москве сирийские события, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Путин и Нетаньяху обсудили тему Сирии обстоятельно, очень внимательно, в различных аспектах», – передает РИА «Новости» слова Ушакова.

Как сообщает ТАСС, «бумажный» план на встрече двух лидеров Израилем не предлагался.

В четверг Нетаньяху прибыл в Москву, чтобы рассмотреть с Путиным события в Сирии и «деконфликтизационную» координацию между военными двух стран. Во время встречи президент России подтвердил Нетаньяху планы посетить Израиль.