Страховщики начали менять базовые ставки ОСАГО

Крупнейший страховщик ОСАГО по размеру сборов – «Альфастрахование» – поменял базовые ставки тарифов.

Максимальный рост ставки составил 33%, максимальное снижение – 15%, передают «Ведомости».

Руководитель управления методологии обязательных видов «Альфастрахования» Денис Макаров сообщил, что с начала года страховщик уже четвертый раз меняет ставки, повысив их в 68 субъектах или населенных пунктах и понизив в 47 регионах. При этом отмечается, что на территориях, где тарифы были снижены, проживает основная часть автовладельцев.

Наибольший рост тарифов произошел в Ельце, Крыму, Чечне, Ненецком автономном округе, Ульяновской и Томской областях, где ставки увеличились на 33% с 3706 до 4942 рублей. По словам Макарова, повышение обусловлено резким ростом убыточности. Минимальные тарифы – 3706 рублей – установлены в Набережных Челнах, Перми, Саратове, Туле. Отмечается, средняя цена полиса ОСАГО подешевела на 76 рублей. Также сообщается, что свои тарифы на ОСАГО пересмотрели в «Ингосстрахе» и «РЕСО-гарантии».

Ранее правительство России предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей. Страховщики посчитали, что такая мера повлечет увеличение стоимости полиса ОСАГО.