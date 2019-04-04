В Дзержинске взорвался цех по производству взрывчатки

Цех по производству взрывчатых веществ полностью разрушен в Дзержинске Нижегородской области, причиной стал мощный взрыв; продолжается горение, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Здание цеха по производству взрывчатки размером 15 на 12 метров при взрыве полностью разрушено», – передает его слова РИА «Новости».

Горение происходит на 150 квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Обстоятельства произошедшего пока выясняются.

По данным 360tv, взрыв произошел на заводе «Кристалл».

В августе 2018 года в Дзержинске также произошел взрыв – тогда речь шла о заводе имени Я.М. Свердлова. Погибли три человека.