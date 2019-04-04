«Учительница в купальнике» будет вести рубрику в издательстве «Просвещение»

"Учительница в купальнике" из Барнаула Татьяна Кувшинникова, в судьбе которой принял участие губернатор Виктор Томенко, в официальных сообществах издательства «Просвещение» в интернете будет вести рубрику «Здоровый образ жизни», сообщили в пресс-службе издательства.

«Рубрика «Здоровый образ жизни» от Татьяны Кувшинниковой вскоре будет запущена: учитель расскажет о спорте, актуальных и простых способах улучшения и укрепления здоровья. В ближайшем будущем группа компаний «Просвещение» планирует создавать интересный учительскому сообществу контент при помощи действующих педагогов, чтобы быть актуальными и полезными», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Группа компаний «Просвещение» также провела в своих интернет-сообществах опрос на тему, можно ли считать профиль преподавателя в социальной сети «его личным делом, или это продолжение профессии?». В итоге педагоги России высказались, что это личное дело каждого учителя.

Напомним, учительница русского языка и литературы из барнаульской школы Татьяна Кувшинникова, которая уволилась после осуждений за фото в спортивном купальнике, во вторник вышла на работу в Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования.

После этого политолог Алена Август похвалила губернатора Алтая Виктора Томенко за поддержку Кувшинниковой. А и.о. ректора Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) Олеся Соколова отметила, что личное участие в судьбе учительницы Кувшинниковой и оперативное решение конфликтных ситуаций – это характерная черта работы Виктора Томенко.

Ранее российские педагоги решили поддержать Кувшинникову, выкладывая в Сеть свои фотографии в купальниках.

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