Ярмольник назвал Данелию «слишком дорогим человеком»

Актер Леонид Ярмольник отреагировал на новость о кончине советского и российского кинорежиссера Георгия Данелии, ушедшего из жизни в четверг, 4 апреля, в возрасте 88 лет.

«Он слишком дорогой для меня человек. Я не знаю, что говорить. Я все это знаю, мы его в больницу отвозили. Но я не готов что-либо говорить, не готов распространяться. Спасибо за понимание», – сказал Ярмольник «Пятому каналу».

«Слов не подберу», – признался он в беседе с «Рен ТВ».

О смерти Данелии стало известно ранее в четверг. Незадолго до этого Галина Юркова-Данелия сообщала, что ее муж, госпитализированный в феврале, чувствует себя гораздо лучше. Данелия попал в реанимацию 24 февраля. Врачи ввели его в искусственную кому, а 26 февраля он вышел из комы.