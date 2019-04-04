Названо место похорон Булдакова

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронят 8 апреля на Троекуровском кладбище, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Представитель пресс-службы сообщил, что Булдаков «будет похоронен на Троекуровском кладбище 8-го числа», передает РИА «Новости».

Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. Причиной смерти стал отрыв тромба. Прощание с артистом пройдет в Доме кино в Москве.

Булдаков активно работал в театре, снялся во многих кинолентах. Известность ему принесла роль генерала Иволгина в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995) и других сериях этой картины.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как «ряженый генерал» Булдакова внес реальный вклад в российскую армию.