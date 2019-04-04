Застреливший следователя МВД воспринимал убийство как компьютерную игру

Молодой человек, убивший следователя по особо важным делам Евгению Шишкину в Подмосковье, признался, что воспринимал все происходящее как любимую компьютерную игру Hitman.

Абдулазизов, увлекавшийся игрой Hitman, в которой киллер выполняет «заказы», в итоге сам решил попробовать себя в роли наемника, когда согласился убить следователя, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, совершить убийство Абдулазизову предложил несовершеннолетний житель Санкт-Петербурга, который ранее с помощью теневого интернета договаривался о сделках с наркотическими курительными смесями.

Предполагается, что именно на него вышел заказчик преступления – пользователь под ником Мигель, предложив убить «нехорошую женщину» в московском регионе. Юноша согласился, решив уговорить совершить убийство Абдулазизова.

Позже Абдулазизов отправился в Подмосковье, где нашел пистолет, спрятанный заказчиком. Далее около двух недель он готовился к преступлению. 9 октября 2018 года он собирался убить женщину, но она вышла из дома в сопровождении мужа, и преступник испугался.

В итоге Абдулазизов застрелил подполковника полиции, следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгению Шишкину 10 октября. Однако покидая место преступления, он обронил пружину пистолета, так у следствия оказалась улика со следами ДНК убийцы.

Преступники – Абдулазиз Абдулазизов и 17-летний петербуржец – были задержаны. По версии следствия, заказчик преступления хотел помешать расследованию уголовных дел в производстве Шишкиной, он заплатил исполнителям миллион рублей.

Помимо поисков Мигеля, следствие также проверяет информацию о несовершеннолетнем фигуранте дела, который в беседе с Абдулазизовым упоминал о четырех убийствах в Санкт-Петербурге, сошедших ему с рук.