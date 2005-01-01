В России отреагировали на смерть Данелии

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4 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 15:53  |  vz.ru
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода Фото: Михаил Климентьев/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?  Подробности...
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Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

Сорок лет назад президент Анголы Жоау Лоуренсу получал военное образование в нашей стране - как и эти его соотечественники, сфотографированные в прошлом году в КрымуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Главный соперник Трампа попал под каток феминисток

Тяжеловес американской политики стремительно теряет свое влияние и перспективыФото: Joshua Roberts/Reuters
Казавшаяся безупречной карьера бывшего вице-президента США Джо Байдена вступила в полосу настоящего кошмара. Похоже, он стал очередной жертвой обвинений в сексуальных домогательствах. Почему именно сейчас «самый влиятельный собеседник в мире» (как его называла американская пресса) подвергся таким нападкам и что это значит для выборов президента США? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Русским нужна стабильная и вменяемая империя

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На фоне сегодняшнего мира крайностей самое ценное – это умение оставаться спокойным, то есть трезво действовать посреди тех, кто движим чувством. Ведь трезвость – это про умение пользоваться своим разумом. Трезвость – норма жизни. Подробности...
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Америка превращается в бессмысленного говоруна

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что общего между марш-броском ВДВ на Приштину, двадцатилетие которого будет отмечаться совсем скоро, и заявлением НАТО о планах принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив? Ответ прост. Это отчаяние Вашингтона. Подробности...
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Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Женщин в политике меньше, сильно меньше, чем мужчин. Но если женщины пробираются в списки и доходят до голосования – они избираемы не хуже, чем мужчины. Так что миф о том, что российский народ не голосует за женщин – тоже миф. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
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            В России отреагировали на смерть Данелии

               4 апреля 2019, 15:39
            Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/
            Global Look Press
            Текст: Ольга Никитина

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            Режиссер Георгий Данелия, ушедший из жизни в четверг в возрасте 88 лет, был значительной частью российского кинематографа, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко.

            «Очень тяжело, очень трудно говорить каждый день про кого-то. Уходят замечательные люди, художники, замечательные режиссеры, актеры. Георий Данелия – это часть нашего кино, причем значительная его часть», – приводит его слова РИА «Новости».

            Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что Данелия представлял старую классическую школу. «Человек, который удивительным образом мог объединять печальное, грустное, веселое и радостное», – сказал он RT.

            «Даже в его короткометражных фильмах всегда есть рядом со смехом – печаль на грани со слезой. Бесконечно жаль, это невосполнимая утрата. Я думаю, что он, безусловно, принадлежал к плеяде лучших не только у нас, но и в мире», – отметил депутат.

            Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова сказала, что из жизни ушел великий мастер, на чьих работах воспитывались многие поколения россиян. Работы режиссера входят в национальное культурное достояние страны, подчеркнула она. Для России это серьезная потеря, «его фильмы знают, помнят, любят», заключила Бибикова.

            «Когда уходит гений, становится пусто оттого, что созданная им часть искусства уже навсегда в прошлом», – написала телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

            «Я выросла на трех фильмах, к которым приложил руку Георгий Данелия: «Кин-дза-дза!», «Джентльмены удачи» и «Мимино». Лучшее представление о летящей в никуда стране, где люди по-прежнему способны к модной нынче эмпатии. И лучшая песня про любовь – это «Чито-гврито». Когда меня бросали мужчины, я всегда себе пела «Чито-гврито»: птичка-невеличка, пой – и все пройдет», – добавила она.

            Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров в комментарии РИА «Новости» назвал уход Данелии драматическим событием. «Георгий Николаевич был не просто великий режиссер, но и мой учитель. Я пришел к нему в объединение совсем молодым. Он был художником огромного масштаба, оказал большое влияние на кинематограф. Это большая потеря», – сказал Шахназаров.

            Актер и режиссер Александр Адабашьян сказал радиостанции «Говорит Москва», что Данелия был довольно открытым человеком, легким, остроумным, с удовольствием принимал чужие предложения, если они того стоили. «Это совершенно колоссальная потеря, для кого-то личная, для всех вместе – это эпоха, одна из лучших страниц эпохи нашего кино», – подчеркнул он.

            «[Данелия] закончил архитектурный, очень хорошо рисовал. Несмотря на отсутствие музыкального образования, музыкальный. Все те качества, которых хватило бы не на одного, а на несколько человек, каждый из которых, в общем-то, мог быть отдельной яркой личностью», – сказал Адабашьян.

            Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, сыгравшая стюардессу Ларису Ивановну в фильме «Мимино», сказала «Пятому каналу», что потрясена вестью о кончине Данелия. «Как бы человек долго не прожил, мы не были готовы, что это могло случиться, это всегда неожиданно. Своими фильмами он удивительно умел обогатить душу, сделать ее добрее», – отметила она.

            Проклова сказала, что очень любила «этого человека, режиссера, его богатую душу». «Очень благодарна судьбе за то, что он сделал для нас. Его фильмы надолго переживут его жизненный путь, он будет много значить для новых поколений», – добавила актриса.

            О смерти Данелии стало известно ранее в четверг. Незадолго до этого Галина Юркова-Данелия сообщала, что ее муж, госпитализированный в феврале, чувствует себя гораздо лучше. Данелия попал в реанимацию 24 февраля. Врачи ввели его в искусственную кому, а 26 февраля он вышел из комы.


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