В России отреагировали на смерть Данелии

Режиссер Георгий Данелия, ушедший из жизни в четверг в возрасте 88 лет, был значительной частью российского кинематографа, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко.

«Очень тяжело, очень трудно говорить каждый день про кого-то. Уходят замечательные люди, художники, замечательные режиссеры, актеры. Георий Данелия – это часть нашего кино, причем значительная его часть», – приводит его слова РИА «Новости».

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что Данелия представлял старую классическую школу. «Человек, который удивительным образом мог объединять печальное, грустное, веселое и радостное», – сказал он RT.

«Даже в его короткометражных фильмах всегда есть рядом со смехом – печаль на грани со слезой. Бесконечно жаль, это невосполнимая утрата. Я думаю, что он, безусловно, принадлежал к плеяде лучших не только у нас, но и в мире», – отметил депутат.

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова сказала, что из жизни ушел великий мастер, на чьих работах воспитывались многие поколения россиян. Работы режиссера входят в национальное культурное достояние страны, подчеркнула она. Для России это серьезная потеря, «его фильмы знают, помнят, любят», заключила Бибикова.

«Когда уходит гений, становится пусто оттого, что созданная им часть искусства уже навсегда в прошлом», – написала телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

«Я выросла на трех фильмах, к которым приложил руку Георгий Данелия: «Кин-дза-дза!», «Джентльмены удачи» и «Мимино». Лучшее представление о летящей в никуда стране, где люди по-прежнему способны к модной нынче эмпатии. И лучшая песня про любовь – это «Чито-гврито». Когда меня бросали мужчины, я всегда себе пела «Чито-гврито»: птичка-невеличка, пой – и все пройдет», – добавила она.

Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров в комментарии РИА «Новости» назвал уход Данелии драматическим событием. «Георгий Николаевич был не просто великий режиссер, но и мой учитель. Я пришел к нему в объединение совсем молодым. Он был художником огромного масштаба, оказал большое влияние на кинематограф. Это большая потеря», – сказал Шахназаров.

Актер и режиссер Александр Адабашьян сказал радиостанции «Говорит Москва», что Данелия был довольно открытым человеком, легким, остроумным, с удовольствием принимал чужие предложения, если они того стоили. «Это совершенно колоссальная потеря, для кого-то личная, для всех вместе – это эпоха, одна из лучших страниц эпохи нашего кино», – подчеркнул он.

«[Данелия] закончил архитектурный, очень хорошо рисовал. Несмотря на отсутствие музыкального образования, музыкальный. Все те качества, которых хватило бы не на одного, а на несколько человек, каждый из которых, в общем-то, мог быть отдельной яркой личностью», – сказал Адабашьян.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, сыгравшая стюардессу Ларису Ивановну в фильме «Мимино», сказала «Пятому каналу», что потрясена вестью о кончине Данелия. «Как бы человек долго не прожил, мы не были готовы, что это могло случиться, это всегда неожиданно. Своими фильмами он удивительно умел обогатить душу, сделать ее добрее», – отметила она.

Проклова сказала, что очень любила «этого человека, режиссера, его богатую душу». «Очень благодарна судьбе за то, что он сделал для нас. Его фильмы надолго переживут его жизненный путь, он будет много значить для новых поколений», – добавила актриса.

О смерти Данелии стало известно ранее в четверг. Незадолго до этого Галина Юркова-Данелия сообщала, что ее муж, госпитализированный в феврале, чувствует себя гораздо лучше. Данелия попал в реанимацию 24 февраля. Врачи ввели его в искусственную кому, а 26 февраля он вышел из комы.