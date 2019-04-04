В Киеве появилась улица Маккейна

Киевский городской совет в четверг, 4 апреля, переименовал улицу в центральном Печерском районе украинской столицы в честь покойного американского сенатора Джона Маккейна.

Решение поддержали 70 депутатов, говорится в сообщении на сайте Киевского горсовета.

1 апреля президент Украины Петр Порошенко встретился с вдовой члена Сената США Джона Маккейна Синди, пообещав присвоить имя американского политика одной из улиц в Киеве.

Порошенко принимал участие в церемонии прощания с сенатором и говорил, что собирается назвать в честь Маккейна улицу в Киеве.

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