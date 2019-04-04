Moody's оценило влияние возможного президентства Зеленского на экономику Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's оценило влияние на украинскую экономику потенциальной победы на выборах во втором туре кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Так, по мнению аналитиков, победа Зеленского во втором туре президентских выборов вряд ли окажет непосредственное влияние на экономическую или фискальную политику Украины, поскольку премьер-министр и члены правительства назначаются и подотчетны парламенту, пишет «Вести. Украина».

В то же время ожидается, что в случае президентства Зеленского проводимые в настоящее время на Украине реформы, особенно антикоррупционные, будут в значительной степени продолжены. Однако Moody's допускает, что эти стимулы значительно ослабнут, если экономические и финансовые условия нормализуются после президентских и парламентских выборов, поскольку неудовлетворенный спрос, вероятно, будет стимулировать экономическую активность в частном секторе, и политические риски могут снизиться, что вновь откроет доступ к рынкам.

«Следовательно, последующая программа МВФ, вероятно, появится только после периода длительных переговоров», – делает прогноз рейтинговое агентство.

Напомним, ни одному кандидату в президенты Украины не удалось одержать победу в первом туре. По результатам обработки 100% протоколов, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, действующий президент страны Петр Порошенко – 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

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