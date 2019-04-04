Порошенко указали на невыполненные условия для дебатов с Зеленским

Координатор предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Корниенко прокомментировал согласие Петра Порошенко на дебаты на стадионе.

«Мы продолжаем ждать извинений от Порошенко, поскольку он не ответил на все вопросы, которые ему были заданы Владимиром», – сказал Корниенко изданию «Украинские новости».

Корниенко уточнил, что речь идет не только о том, где будут проводиться дебаты, но также и об извинениях со стороны Порошенко за оскорбления в адрес Зеленского.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Представитель штаба лидирующего в президентской гонке кандидата добавил, что время на ответ у Порошенко есть, так как крайний срок выполнения оглашенных Зеленским условий еще не наступил.

Напомним, ни одному кандидату в президенты Украины не удалось одержать победу в первом туре. По результатам обработки 100% протоколов, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля, а за два дня до этого, как ожидается, пройдут предвыборные дебаты. Зеленский предложил Порошенко встретиться на крупнейшем стадионе в Киеве – «Олимпийском», а также выдвинул Порошенко ряд других условий, в том числе потребовал от действующего украинского президента публично отказаться от заявлений о том, что Зеленский является «марионеткой» олигарха Коломойского, и пройти экспертизу на наличие алкоголя или наркотиков. Порошенко ответил на вызов согласием, но коснулся только темы стадиона, ничего не сказав о готовности взять свои слова о Зеленском обратно или пройти соответствующие медицинские тесты.

Киевский политолог Михаил Погребинский объяснил, почему Зеленский предложил дебатировать Порошенко на многотысячном стадионе, а также отметил, что в команде шоумена есть люди, которые могут профессионально подготовить его к дебатам.

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