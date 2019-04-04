Европарламент согласился на безвиз с Британией после Brexit

Депутаты Европарламента одобрили законопроект по установлению безвизового режима ЕС и Великобритании после Brexit, сообщила пресс-служба ЕП.

За безвиз высказались 502 парламентария, 81 против, 29 воздержались. Согласно законопроекту, после Brexit гражданам Великобритании, которые прибывают в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), предоставят безвизовые поездки, передает ТАСС.

«Это важный шаг для гарантий безвизовых путешествий между ЕС и Соединенным Королевством после Brexit, особенно в случае выхода страны без соглашения», – приводит пресс-служба слова Сергея Станишева, автора доклада по законодательному предложению.

Законопроекту предстоит пройти формальное одобрение со стороны Совета ЕС на уровне министров. После этого его опубликуют в Официальном журнале ЕС, это должно произойти до 12 апреля. Это нужно для подготовки к сценарию, по которому Британия не сможет одобрить сделку о Brexit.

При Brexit с заключением соглашения правила начнут действовать после завершения переходного периода. Он должен продлиться до конца 2020 года.

Между тем вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен заявил, что выход Великобритании из Евросоюза без ратифицированного соглашения весьма вероятен, передает РИА «Новости».

«Ввиду последнего развития событий Brexit без сделки весьма вероятен», – сказал он, отметив, что такой вариант «развода» страны и ЕС был бы «чрезвычайно затратным», а экономические последствия от этого имели бы «значительные последствия для Британии и в меньшей степени – для ЕС».

Ранее в четверг палата общин британского парламента с перевесом в один голос поддержала идею перенести Brexit. Мэй накануне заявила о необходимости отсрочки Brexit. Она сообщила, что попросит ЕС о продлении его сроков. Брюссель поддерживает это предложение.