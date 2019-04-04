Самый быстрый космогрузовик «Прогресс» начал самостоятельный полет к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал самостоятельный полет к Международной космической станции (МКС), сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

В ЦУП сообщили, что корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты «Союз» в 14.10 мск, передает ТАСС.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-11» стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур в 14.01 мск.

Грузовой корабль отправился к МКС по сверхкороткой схеме – космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. Прежде «Прогрессы» отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Стыковка «Прогресса» со станцией запланирована на 17.25 мск.