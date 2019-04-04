Google заподозрили в «подыгрывании» Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского сообщила о блокировании их рекламного аккаунта в Google, заподозрив в этом влияние действующего главы государства Петра Порошенко.

«Окей, Google, а как насчет честных отношений? Нам заблокировали рекламный аккаунт в Google без объяснения причин. Также мы обнаружили, что показатели просмотров видео не соответствуют действительной статистике», – сказано в телеграм-канале команды Зеленского.

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Кроме этого, сторонники Зеленского обратили внимание на то, что во вкладку «Тренды» не попало видеообращение кандидата о дебатах, «которое набрало 800 тысяч просмотров за 15 часов».

Команда Зеленского связывает это с влиянием власти на Google. «Что, наша власть пытается и вас купить?» – добавили в команде Зеленского.

Накануне Зеленский записал видеобращение, в котором предложил Петру Порошенко встретиться на дебатах перед вторым туром президентских выборов на киевском стадионе «Олимпийский». Глава государства предложение принял.

Напомним, ни одному кандидату в президенты Украины не удалось одержать победу в первом туре. По результатам обработки 100% протоколов, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, действующий президент страны Петр Порошенко – 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.