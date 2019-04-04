В РПЦ армию назвали «курортом»

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов успокоил родителей, которые отправляют детей на службу по призыву.

«Армия сейчас – это курорт. Дедовщины нету, питание превосходное, и всего год. Не успеет человек оглянуться – остается 100 дней до приказа», – приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на программу «Беседы с батюшкой» в эфире телеканала «Союз».

Протоиерей отметил, что это время «пролетает молниеносно».

Отец Димитрий Смирнов призвал родителей бояться не армии, а малодетности – «бича, который мальчиков превращает в девочек».

Напомним, 30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.