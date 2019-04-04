Медведев раскритиковал контрактную систему госзакупок

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что контрактная система госзакупок в нынешнем виде часто мешает работать, особенно в условиях реализации национальных проектов, и призвал упростить ее.

Члены кабмина на заседании в четверг рассматривают, в том числе проект, совершенствующий законодательство о контрактной системе в сфере государственных закупок. Этот законопроект направлен на упрощение системы, отметил премьер в начале заседания, передает РИА «Новости».

«Это задача важная. Особенно важной она стала в период работы над национальными проектами, потому что – скажем прямо – зачастую эта контрактная система мешает работать. Ее нужно привести в соответствие с требованиями сегодняшнего дня, сократить время закупочных процедур», – заявил Медведев.

По его словам, это в первую очередь необходимо для того, чтобы контрактная система стала более удобной. «Но мы рассчитываем, что эффект будет шире, и в конечном счете она будет и более прозрачной, и более эффективной», – добавил премьер.

В конце марта Медведев также заявил, что действующая в настоящее время контрактная система остается чрезмерно сложной и требует упрощения для эффективной работы в рамках нацпроектов.