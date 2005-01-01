Сопредседатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович вернулся в Москву в конце марта, сообщили в пресс-службе фонда.

«Аркадий Владимирович вернулся 30 марта в Москву, и уже с понедельника проводит рабочие встречи и совещания», – рассказал источник РИА «Новости».

В фонде анонсировали, что 13 апреля в Инновационном центре «Сколково» в третий раз пройдет международная акция «Тотальный диктант». Дворкович станет диктором на площадке.

Напомним, внимание к местонахождению Дворковича приковано после задержания экс-главы уже несуществующего Министерства по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Сообщалось, что перед арестом Абызов приехал в Россию из Италии, где жил в последнее время, чтобы попасть «на день рождения одного из его бывших коллег». При этом 26 марта Дворковичу исполнилось 47 лет.

Дворкович и Абызов вместе работали в правительстве, одновременно войдя в состав кабмина в мае 2012 года, когда его в ранге премьера сформировал Дмитрий Медведев.

Позднее сообщалось, что Дворкович праздновал день рождения не в России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, чем важно дело экс-министра и миллиардера Абызова.

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