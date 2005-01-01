Кусто поблагодарил Россию за приглашение участвовать в спасении косаток

Океанограф Жан-Мишель Кусто, прибывший со своей командой в Москву, поблагодарил российские власти за возможность участвовать в спасении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморском крае.

«Я хочу поблагодарить правительство России, которое пригласило нас приехать и дать свои рекомендации, как в конце концов реабилитировать (животных) и ... выпустить их туда, откуда они были выловлены», – заявил Кусто, слова которого приводит Life.

Он также рассказал о планах снять документальный фильм о «китовой тюрьме», где поведает о том, как велась борьба за освобождение животных из заточения. «Сейчас мир говорит нам: мы должны защищать океан. Миссия нашей организации очень проста – защищая океан, ты защищаешь себя», – заявил исследователь.

Ранее в четверг министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, можно и нужно выпустить в дикую природу предстоящим летом.

Напомним, команда исследователей океана во главе с Жан-Мишелем Кусто по приглашению Минприроды и губернатора Приморья Олега Кожемяко прибыла в Россию для спасения косаток из «китовой тюрьмы». Российскими властями Кусто и его команде была оказана помощь в ускоренном получении виз. Океанологи войдут в рабочую экспертную группу, в рамках которой ведущие российские ученые уже проводят разносторонние исследования и работу на месте.

История с «китовой тюрьмой» стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. В феврале президент Владимир Путин поручил решить судьбу косаток и белух; в Кремле заявляли, что берут вопрос под свой контроль.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.

В марте сообщалось об ухудшении состояния косаток и белух в приморской бухте Средняя. Однако немедленно выпустить косаток и белух, как установили специалисты, нельзя, потому что выловили их в Охотском море, которое пока сковано льдом, а в Приморье для косаток и белух нет необходимой кормовой базы.