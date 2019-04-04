Определена дата прощания с Булдаковым

Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым состоится в Доме кино 8 апреля, сообщили в Гильдии актеров кино.

Представитель Гильдии сообщил, что «прощание с Алексеем Ивановичем состоится в Доме кино 8 апреля», передает РИА «Новости».

Он добавил, что кладбище, на котором будет похоронен Булдаков, пока не определено.

Известно, что Союз кинематографистов просит похоронить актера на Троекуровском кладбище, но вопрос не решен окончательно.

Тем временем представительница Булдакова Ольга Кривенкова сообщила, что тело актера доставлено в один из моргов Москвы. В данный момент «идут приготовления к похоронам, точная информация будет известна позже».

Напомним, актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. Причиной смерти стал отрыв тромба. Ранее сообщалось, что прощание с артистом состоится 7 апреля.

Булдаков окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А.П.Чехова (1969), активно работал в театре, в 1982 году сыграл первую роль в кино – в ленте «Сквозь огонь».

Известность ему принесла роль генерала Иволгина в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995) и других сериях этой картины.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как «ряженый генерал» Булдакова внес реальный вклад в российскую армию.