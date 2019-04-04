Вице-спикер Рады призналась в публикации лжи о Зеленском

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко признала, что на своей странице в социальной сети опубликовала недостоверные сведения о якобы причастности российской компании к видеоролику кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

В своем Facebook Геращенко написала, что негативно относится к фейкам, а потому удаляет их со своей страницы.

Ранее вице-спикер Верховной рады Украины опубликовала публикацию о том, что российская фирма Kedoo Entertainment Russia, которая занимается видеоконтентом, якобы обладает корпоративными правами на видеоролик Зеленского, в котором шоумен объявил о готовности участвовать в дебатах с Порошенко. Позднее пост был удален.

Напомним, ни одному кандидату в президенты Украины не удалось одержать победу в первом туре. По результатам обработки 100% протоколов, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, действующий президент страны Петр Порошенко – 15,95%.

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Второй тур выборов состоится 21 апреля, а за два дня до этого, как ожидается, пройдут предвыборные дебаты.

Киевский политолог Михаил Погребинский объяснил, почему Зеленский предложил дебатировать Порошенко на многотысячном стадионе, а также отметил, что в команде шоумена есть люди, которые могут профессионально подготовить его к дебатам.

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