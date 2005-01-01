Академик РАН поддержал Елену Малышеву в споре об остеопатии

«Позиция Малышевой является почти правильной: крокодилы не летают, но низенько-низенько все-таки могут», – заявил газете ВЗГЛЯД член комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН Василий Власов, комментируя заявление Елены Малышевой об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности.

По словам Власова, остеопатия не имеет никакого отношения к научной практике, а является вариантом альтернативной медицины, который объясняет болезни человека следствием костно-мышечных аномалий и пытается лечить различные боли путем манипуляций с позвоночником.

Вариантов «костного» подхода в мире существует много, остеопатия – один из них, отметил ученый.

«Это американский вариант, укорененный в их культуре. Большинство наших врачей до сих пор не понимают, что такое остеопатия, но всем нравится «английская блоха» и, соответственно, эту блоху импортировали», – заметил Власов.

«До недавнего времени остеопатии у нас не было вообще, но в течение последних лет у нас появились такие кафедры. Позиция Малышевой является почти правильной, крокодилы не летают, но низенько-низенько все-таки могут», – заметил Власов.

По словам ученого, остеопатия в России появляется, однако, по его мнению, лучше бы ее не было вообще. «Это не научная практика, а один из способов оказания платных медицинских услуг, и здравоохранению от нее такая же польза, как от кафедры теологии в медицинских вузах. На последипломном образовании у нас часто пролезает всякая дрянь, там можно учить всему, в том числе и колдовству», – сыронизировал Власов.

Напомним, Елена Малышева заявила об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности в программе «Жить здорово!».

Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета направил гендиректору Первого канала Константину Эрнсту письмо, в котором потребовал извинений от телеведущей.

Малышева объяснила свою позицию в Instagram, но главный остеопат Минздрава остался недоволен ее ответом.