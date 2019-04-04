Бастрыкин уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает СК.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «председателем» СК России возбуждено уголовное дело в отношении мирового судьи в отставке одного из судебных участков Балашовского района Саратовской области».

Ей инкриминируется 23 эпизода преступлений по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта России», один эпизод по статье «Получение взятки», десять предусмотрены статьей «Получение взятки в значительном размере», еще три - статьей «Получение взятки в крупном размере».

По версии следствия, судья в 2011-2014 годах неоднократно брала взятки и превышала свои полномочия, признавая право собственности на определенные объекты недвижимости за «нужными» людьми.

Решения выносились «в отсутствие возбужденных в установленном порядке гражданских дел и без соблюдения легитимной процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров, установленной Гражданским процессуальным кодексом».

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, уголовное дело расследует саратовским областным управлением СК.

Ранее Генпрокуратура заявила об увеличении числа коррупционных дел.