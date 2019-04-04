Ингушетия стала одним из лидеров по приросту доли доходов среди регионов России

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» изучило долю собственных доходов российских регионов без учета трансфертов из федерального центра и пришло к выводу, что Ингушетия стала одним из лидеров по приросту доли собственных доходов среди регионов.

Результаты исследования показали, что в целом ситуация с поступлением собственных доходов регионов в прошлом году оказалась весьма благоприятной. Лидерами по приросту доли собственных доходов среди всех регионов стали Дагестан и Ингушетия (32,6% и 20,5% соответственно), пишет газета «Известия».

При этом значимым показателем для поддержания социально-экономической стабильности стали доля налоговых и неналоговых доходов в доходах консолидированных бюджетов регионов.

«Рост доли собственных доходов произошел в результате проведенной комплексной работы всех органов власти, в том числе работы по легализации объектов налогообложения межведомственной комиссией, активизации работ налоговых органов, а также вводом в эксплуатацию ряда социально-культурных и производственного назначения объектов», – заявила глава отдела прогнозирования доходов, налогов и других обязательных платежей минфина Ингушетии Дана Аушева.

Она отметила, что «если в 2017 году объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета региона составил 4 295 млн рублей, то по итогам 2018 года этот показатель достиг 5 095 млн рублей», сообщается на сайте минфина Ингушетии.

Рост собственных доходов республиканского бюджета является индикатором позитивных трендов в социально-экономическом развитии региона, которые были сформированы, в том числе, и за счет правильных управленческих решений.